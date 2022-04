Auto. Concluso a Monza il primo ACI Racing Weekend

Vittorie BMW e Lamborghini nella prima del Tricolore Gran Turismo

(DIRE) Roma, 24 Apr. – Con il pubblico, finalmente tornato a riempire le tribune dell’Autodromo Nazionale Monza, va in archivio il primo round degli ACI Racing Weekend 2022. A mettere il proprio sigillo sul primo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint sono stati l’ex F1 Timo Glock in coppia con Jens Kligmann, sulla BMW M4 GT3 e Alberto Di Folco con la Lamborghini Huracan di Imperiale Racing.

Nel TCR Italy prima vittoria all’esordio per Niels Langeveld con la Hyundai Elantra di Target Competition. In gara due è Salvatore Tavano a tornare al successo con la Cupra Leon Competicion di Scuderia del Girasole by Cupra Racing, replicando il successo dello scorso anno. Doppietta Prema Racing nel primo round della Formula Regional European Championship by Alpine con le vittorie di Dino Beganovic e Paul Aron. Doppietta di Gigi Ferrara nella BMW M2 CS Racing Cup Italy e doppietta di Paolo Brajnik nella Top Jet F2000 Trophy.

Nel Tricolore Auto Storiche vittoria assoluta per la Porsche 930 di Gulinelli-Ronconi. Prossimo appuntamento con gli ACI Racing Weekend dal 6 all’8 maggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con il via della stagione dell’Italian F4 Championship oltre alla Porsche Carrera Cup Italia. Sul circuito che ha ospitato, questo fine settimana, il Gran Premio del Made In Italy e dell’Emilia Romagna, torneranno in pista anche la Formula Regional European Championship by Alpine, il TCR Italy e la Top Jet F2000 Trophy. (Com/ Mem/ Dire) 19:44 24-04-22 (foto di repertorio)