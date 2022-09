Elezioni. Mulè (FI): Centrodestra saldo e coeso al Governo per rilanciare l’Italia

(DIRE) Roma, 18 Set. – “Il Centrodestra ha bisogno di una maggioranza salda e solida per poter governare e attuare un programma che rilancerà l’Italia. Teniamo lontano i fantasmi di chi è consapevole di perdere, come il terzo polo, e per questo configura inciuci che non faremo mai”, lo ha detto il sottosegretario alla Diesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a Skytg24. In tema di sicurezza e posizionamento dell’Italia nel mondo, Mulè ha ribadito che “atlantismo ed europeismo sono nel Dna di Forza Italia.

Il presidente Silvio Berlusconi è uno dei pochissimi leader al mondo ad aver parlato al Congresso americano proprio in virtù dell’adesione a quei valori. La sinistra invece ha al suo interno un alleato che ha votato contro l’ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia e si dice contro l’invio delle armi in Ucraina.

Stare dalla parte dell’Occidente, dal punto di vista della sicurezza internazionale, vuol dire non arretrare di un solo millimetro su temi che non possono essere messi in discussione, pena la perdita della credibilità dell’Italia nel mondo”. (Vid/ Dire) 13:12 18-09-22