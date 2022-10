Presso il Comune di Catanzaro, nel video dell’iniziativa di solidarietà in favore della donne dell’Iran, si possono vedere le donne che fanno parte della Giunta comunale che si sono tagliate una ciocca di capelli, il segno distintivo delle proteste in nome di Masha Amini morta il 16 Settembre di quest’anno.

A fine video appare un messaggio: “Per Mahsa Amini, per le donne iraniane e per tutte le donne del mondo che lottano per la libertà” (Fonte: Ansa.it).

