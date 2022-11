Calabria: oggi allerta gialla e arancione

Allerta gialla e arancione per la giornata di oggi 22 Novembre, per la Calabria Nord-Occidentale, così è stato deciso dalla Protezione civile. L’allarme riguarda in modo particolare la zona della fascia tirrenica e tutta la provincia di Catanzaro, qui è allerta arancione, per il restante della Calabria l’allarme è giallo.

Forti venti e burrasche hanno interessato il territorio durante la scorsa notte. La Protezione Civile ha raccomandato a tutti i Sindaci della Calabria, di seguire tutte le prescrizioni dei piani di emergenza comunali (Fonte: Ansa.it).

