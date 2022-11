Maltempo. Mare avanza nell’entroterra anche nel riminese

(DIRE) Rimini, 22 Nov. – L’ingressione marina causata dal mare mosso fa sentire i sue effetti anche a Rimini e provincia, oltre che nel ravennate. Nel capoluogo romagnolo si è infatti parzialmente allagato il parco Marecchia e, così come a Riccione, alcuni punti della spiaggia sono stati invasi dal mare nonostante la duna posta a protezione. In entrambe le città sono decisamente ingrossate le acque nei porto canale.

Per la provincia, come per il resto della regione, è attiva l’allerta meteo arancione per vento e criticità costiera e gialla per criticità idraulica e per criticità stato del mare. Si prevede mare agitato al largo e precipitazioni, e anche domani mercoledì 23 novembre l’alta marea potrà generare fenomeni di ingressione marina ed erosione dei litorali. La struttura della Protezione civile del Comune di Rimini ha già attivato la fase d’attenzione per seguire l’andamento delle condizioni meteo. (Som/ Dire) 18:15 22-11-22