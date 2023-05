Il 13 Maggio, una rara orca bianca è stata avvistata per la prima volta in due anni al largo della penisola di Shiretoko a Hokkaidō, in Giappone.

Il filmato girato dal personale della nave da crociera, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mostra il maschio di circa otto metri che nuota in mezzo a un branco di normali orche.

comunicato stampa – Sportello dei Diritti – Giovanni D’Agata