Trapani. Elicottero dell’Aeronautica Militare recupera una donna infortunata Marettimo

L’intervento su richiesta del CNSAS Sicilia

(DIRE) Palermo, 13 Ago. – Aeronautica Militare in soccorso di una turista sull’isola di Marettimo, la più lontana dell’arcipelago trapanese delle Egadi. Un elicottero HH-139A dell’82esimo Centro Sar (Search and rescue), di stanza alla base di Trapani, al rientro da altra missione di ricerca nel tardo pomeriggio di ieri è intervenuto per recuperare e soccorrere una donna con una sospetta frattura alla gamba.

Il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), su richiesta del Cnsas Sicilia, ha disposto l’intervento dell’elicottero che stava rientrando da una missione di soccorso operativa avvenuta nel pomeriggio.

Arrivati sull’isola di Marettimo, un aerosoccorritore, nonostante la zona fosse impervia e a ridosso di una scogliera, si è calato vicino alla donna, che era stata già stabilizzata dal medico del luogo e che è stata poi imbarcata tramite il verricello a bordo e trasportata all’ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani. (Sac/ Dire) 10:24 13-08-23 (foto di repertorio)