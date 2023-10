Avviati i corsi di formazione ai fini del rilascio del tesserino professionale per la raccolta e la commercializzazione dei funghi

La formazione ha modalità gratuite per tutti i cittadini che ne faranno richiesta tramite apposito modello disponibile sul portale della Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Reggio Calabria comunica che sono stati attivati i corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato ai fini del rilascio del tesserino professionale per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei. La formazione, che ha modalità gratuite per tutti i cittadini che ne faranno richiesta tramite apposito modello, verterà sulla conoscenza dell’ambiente e delle specie della flora fungina, in particolare dell’area aspromontana.

Tutti gli interessati potranno accedere al portale istituzionale della Città Metropolitana, alla pagina https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/agricoltura/modulistica/micologia, scaricare la domanda di partecipazione ai corsi ed inoltrarla al protocollo generale protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Sarà possibile richiedere maggiori informazioni presso la sede centrale della Città Metropolitana a Reggio Calabria, in via Monsignor Ferro, a Melito Porto Salvo, in via XXV aprile, a Polistena, in Piazza Diaz, e a Locri, in via 1° maggio.

