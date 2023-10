San Camillo Onlus e i Templari Pietas Pelicani: Associazioni di volontariato al Servizio della Fondazione Hospice Via Delle Stelle

Si è finalizzato in data odierna, presso la sede della Fondazione Hospice via delle Stelle di Reggio Calabria, il protocollo di intesa fra l’Associazione San Camillo Onlus, l’Associazione Pietà dei Pellicani e la Fondazione Hospice via delle Stelle, per la realizzazione reciproca di impegno per la crescita sociale, materiale ed etica della Fondazione stessa.

Le parti si impegnano alla realizzazione di progetti dalle finalità generali, attivando programmi di valenza socio-culturale; operando nel settore dell’assistenza sociale e donando beni di prima necessità alla Fondazione. Con il presente protocollo, le parti si impegnano dunque, a supportare i servizi presenti sul territorio, promuovere corsi specifici per volontari e personale e valutare, proporre il confronto su iniziative da effettuare.

Per il perseguimento degli obiettivi il Dott. Giuseppe Joe Puntillo, Responsabile amministrativo dell’Associazione San Camillo Onlus, l’Avvocato Antonino Aloi Presidente dell’Associazione Pietà dei Pellicani e, il Dottor Vincenzo Nociti Presidente della Fondazione Hospice via delle Stelle, firmatari del protocollo in oggetto, garantiscono gli impegni assunti e gli accordi previsti nel seguente atto. “E’ goccia a goccia che si riempiono i mari, è camminando mano nella mano che si costruisce il mondo” (Madre Teresa di Calcutta)