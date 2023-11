L’8 e 9 Novembre modifiche alla circolazione veicolare previste a Reggio Calabria in occasione delle riprese della produzione televisiva “Tutto al suo posto”

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che è stata disposta specifica ordinanza richiesta dall’Ufficio del Traffico per la sospensione temporanea al traffico veicolare in data 8 e 9 Novembre 2023, per consentire le riprese cinematografiche della produzione televisiva “Tutto al suo posto” (titolo provvisorio) realizzata da Pepito Produzioni Srl.

La sospensione temporanea del traffico avverrà dalle ore 07:00 alle ore 20:00, nelle seguenti vie:

– Via S. Francesco di Sales tratto compreso tra Via Miraglia e Corso Giacomo Matteotti;

– Via Foti tratto compreso tra Via Miraglia e Corso Giacomo Matteotti;

– Via Valentino tratto compreso tra Via dei Bianchi e Corso Giacomo Matteotti;

– Via Diego Vitrioli tratto compreso tra Via dei Bianchi e Corso Giacomo Matteotti

– Via Cavour tratto compreso tra Via Arconti e Corso Giacomo Matteotti;

– Via Tommaso Gullì tratto compreso tra Via Arconti e Corso Giacomo Matteotti;

– Via Tommasini tratto compreso tra Via Arconti e Corso Giacomo Matteotti;

– Via Lemos tratto compreso tra Via Arconti e Corso Giacomo Matteotti;

– Via Mons. Paolo Giunta tratto compreso tra Via Arconti e Corso Giacomo Matteotti;

– Salita Giovanbattista Mori;

– Via Domenico Tripepi tratto compreso tra Corso Giuseppe Garibaldi e Corso Giacomo Matteotti;

– Inizio Corso Giacomo Matteotti tratto compreso tra Via Missori e Via Cattolica dei Greci.

Disposta inoltre:

– L’interdizione al traffico veicolare e divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata in data 8 e 9 Novembre 2023, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, per la Via Plebiscito tratto compreso tra Via Plutino e Corso G. Matteotti;

Pertanto si richiede la deviazione del traffico veicolare di Corso Giacomo Matteotti verso il Lungomare Italo Falcomatà nel tratto compreso tra Via Andrea Caridi e Via Spano Bolani.

– Disposto infine Il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in modalità 0-24 in un periodo compreso tra il 7 e il 9 Novembre 2023, come indicato di seguito:

– Via Plebiscito tratto compreso tra Via Plutino e Corso Giacomo Matteotti;

– Via Cattolica dei Greci tratto compreso tra Via Miraglia e Corso Giacomo Matteotti;

– Via Diego Vitrioli tratto compreso tra Corso Giacomo Matteotti e Via dei Bianchi;

– Via Plutino tratto compreso tra Via Diego Vitrioli e Via Plebiscito;