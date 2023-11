Ciad. Aumentano i profughi e la fame, l’allarme dell’ONU

Pam: servono 185 mln dollari per assistere 1,4 mln di persone

(DIRE) Roma, 23 Nov. – Il Programma alimentare mondiale (World food programme, Pam/Who) avverte che potrebbe sospendere presto gli aiuti alla popolazione del Ciad, a causa di carenza di fondi. Il profilarsi di nuove emergenze globali secondo l’organismo ONU avrebbe fatto scendere in secondo piano questa “crisi dimenticata”, e quindi le donazioni.

Il Pam fa sapere quindi di avere bisogno di 185 milioni di dollari per i prossimi sei mesi per fornire assistenza alimentare a un milione e quattrocentomila profughi, mezzo milione dei quali sudanesi entrati da aprile dopo lo scoppio della guerra civile. Lo ha spiegato a Radio France internationale Enrico Pausili, direttore aggiunto del Pam in Ciad: “Queste persone hanno attraversato il confine verso luoghi dove non ci sono servizi né infrastrutture”.

Oltre ai civili in fuga dal Sudan, Pausili ricorda che il Ciad ospita anche “centinaia di migliaia di persone scappate dalla Repubblica Centrafricana, dal Camerun e anche dalla Nigeria”. La crisi, continua, “non risparmia la popolazione locale”, perché “meno della metà dei 2,3 milioni affetti da insufficienza alimentare hanno potuto ricevere i nostri aiuti negli ultimi tre mesi”.

Nel suo report di novembre l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (Ocha) avverte che tra i sudanesi che attraversano la frontiera per sfuggire alla guerra civili ci sono anche 98.500 ciadiani. Nella stessa area risiedono inoltre i 427.024 profughi sudanesi arrivati per le precedenti violenze degli anni passati.

L’Ocha avverte anche della crescente insicurezza: “Nella provincia del Lagio Ciad – scrivono i responsabili nel report- continuano a registrarsi attacchi e incursioni da parte di gruppi armati”, provocando “54mila nuovi sfollati tra luglio e Settembre.

A Maggio, la Displacement tracking matrix (Dtm) dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha registrato 215.928 sfollati interni” mentre “il Protection cluster ha registrato 56 incidenti tra Luglio e Settembre, inclusi 40 attacchi e 16 episodi di criminalità”. (Red/Dire) 18:50 23-11-23