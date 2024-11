Ravenna. Millantava di essere un noto avvocato

La Polizia di Stato rintraccia truffatore seriale: il Questore emette foglio di via obbligatorio

La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha deferito in stato di libertà un uomo che, millantando di essere un noto avvocato della zona, si era presentato presso alcune abitazioni di questo centro, tentando di ottenere con l’inganno l’aiuto dei residenti.

In particolare, le Volanti intervenivano grazie alla segnalazione di un cittadino che, convinto della buona fede dell’individuo – che lamentava una situazione di difficoltà avendo smarrito le chiavi della propria abitazione – si era offerto di aiutarlo per le eventuali spese relative alla sostituzione della serratura; successivamente, insospettitosi, aveva deciso di seguire l’uomo constatando come questo, inscenasse la stessa dinamica ingannatoria, avvicinando altri residenti.

Gli operatori della Polizia, prontamente intervenuti, hanno rintracciato l’uomo nelle vie limitrofe, accertando dai dati investigativi a disposizione, come lo stesso in più occasioni si fosse reso autore di truffe attuate con le medesime modalità.

Atteso il contesto di pericolosità, nei suoi confronti, personale della Divisione Anticrimine ha avviato un’immediata istruttoria che, proprio in considerazione dei numerosi pregiudizi specifici, si è conclusa con l’emissione di un foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Ravenna, Dott. Lucio Pennella.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ravenna/articolo/3136672e09800d1a6902617394