Roma. Incidente mortale nella notte muore giovane studentessa

Un violento incidente stradale avvenuto sulla via Tiburtina a Roma ha causato la morte di una studentessa universitaria questa notte.

La giovane di circa 20 anni pare si trovasse in auto con altri ragazzi. La dinamica dovrà essere accertata così come la cause che hanno causato l’incidente in cui oltre alla giovane vittima ci sono feriti, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni, in base a quanto riportato dall’ANSA.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Roma. “Le strade romane continuano purtroppo a mietere vittime e devono essere considerate come luoghi di lavoro a rischio” è parte di quanto dichiara il segretario romano del Sulpl Marco Milani. (foto di repertorio)

Federica Romeo