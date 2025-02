Internet. Fontana: al centro sicurezza e difesa diritti nuove generazioni

(DIRE) Roma, 11 Feb. – “Desidero rivolgere il mio più cordiale saluto a tutti i partecipanti all’incontro odierno, organizzato dalla Fondazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro in occasione del Safer Internet Day. L’impatto dell’evoluzione tecnologica sulle giovani generazioni è una questione complessa e articolata, sulla quale sono in corso diversi studi con l’obiettivo di metterne in luce rischi e benefici.

I nuovi dispositivi e i sistemi di Intelligenza Artificiale offrono oggi notevoli opportunità per i nostri bambini e ragazzi. Veicolano nuove modalità di educazione e formazione, intrattengono, permettono di relazionarsi con gli altri, scoprire nuovi interessi, creare e mantenere le reti sociali. Tuttavia, l’uso ormai precoce e sempre più assiduo e prolungato di questi mezzi e servizi digitali si associa a crescenti problematiche sul piano della salute psico-fisica e dei rapporti interpersonali.

Le principali riguardano la dipendenza da Internet, l’utilizzo compulsivo di strumenti elettronici, disturbi del sonno e isolamento sociale. L’utilizzo dell’IA solleva altrettante preoccupazioni sotto il profilo della minaccia al diritto alla riservatezza dei minori, a causa della gran mole di dati personali che vengono raccolti per l’accesso a tali servizi. Questi e altri pericoli rischiano di compromettere la crescita e lo sviluppo sano e sereno dei componenti più vulnerabili della nostra società.

È dunque indispensabile approntare tutte le misure necessarie per promuovere un uso sicuro e consapevole delle nuove tecnologie dell’Intelligenza Artificiale. Il tema della sicurezza e della difesa dei diritti delle nuove generazioni nell’ambiente digitale richiede un approccio sinergico tra Istituzioni, famiglie, scuole e aziende. Occorre anzitutto coinvolgere le figure adulte di riferimento, come genitori e insegnanti, il cui ruolo educativo è fondamentale per formare una generazione sempre più responsabile e consapevole delle insidie legate all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Al contempo, in relazione alle piattaforme informatiche, è necessario individuare un perimetro di navigazione protetto, adottando regole comuni di salvaguardia e buone prassi condivise. Auspico che questo evento possa essere un’occasione proficua per confrontarsi su proposte, idee e soluzioni in grado di rispondere a queste sfide che l’innovazione tecnologica ci pone in modo urgente e ineludibile”.

Lo ha dichiarato il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana in un messaggio fatto pervenire in occasione dell’evento Il bambino al centro. Intelligenza artificiale e digitale: un Impegno comune per la tutela delle nuove generazioni organizzato da Telefono Azzurro per il Safer Internet Day. Lo riposta una nota di Telefono Azzurro. (Com/Red/ Dire) 10:43 11-02-25