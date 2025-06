La garante della salute Anna Maria Stanganelli sostiene il progetto scolastico “Chiediti se sono Felice”

Il presidente dell’Associazione lametina “Il Dono” Alfonso Toscano ha incontrato la Garante della Salute della Regione Calabria dottoressa Anna Maria Stanganelli. L’incontro ha avuto come obiettivo la presentazione di due iniziative di grande impatto sociale: la promozione della donazione di organi e il progetto scolastico “Chiediti se sono Felice”, dedicato alle problematiche adolescenziali.

In particolare, il progetto si articola in sette incontri e coinvolgerà esperti e testimonianze provenienti da tutta Italia, per affrontare tematiche cruciali legate al benessere giovanile. La dottoressa Stanganelli, figura di spicco nel panorama sanitario calabrese, ha raccolto con entusiasmo l’iniziativa dichiarando la volontà di sposare il progetto e di condividere una serie di iniziative, con una di più ampio respiro anche in Consiglio regionale. Inoltre ha espresso l’intenzione di estendere il progetto a diverse istituti scolastici, non solo della provincia di Catanzaro.

La dottoressa Stanganelli, laureata con lode in matematica e dottore di ricerca in matematica e informatica, è una professionista di grande competenza e sensibilità sociale. La sua nomina a Garante della salute della Regione Calabria ha rappresentato un passo fondamentale per la tutela del diritto alla salute della nostra regione. Il suo impegno si distingue per la capacità di ascolto e la volontà di supportare iniziative che mirano al benessere collettivo.

L’incontro avuto segna un momento importante per la crescita del progetto scolastico “Chiediti se sono Felice”, che grazie al sostegno istituzionale della dottoressa Stanganelli, potrà raggiungere un numero sempre maggiore di giovani, offrendo loro strumenti concreti per affrontare le sfide dell’adolescenza. Un passo avanti per la Calabria, un passo avanti per il futuro dei suoi giovani.

comunicato stampa