“Il Brigante in Handbike”, Capponi sull’impresa di Salvatore Cristiano Misasi: “Un viaggio di inclusione che attraversa la Calabria”

“Domani si conclude un’impresa carica di significato: Il Brigante in Handbike, il viaggio di 545 km compiuto da, giovane calabrese affetto da tetraparesi spastica, che ha attraversato la Calabria in handbike da Laino Borgo a Reggio Calabria.

Promossa da Fondazione Bullone e Piccoli Diavoli 3 Ruote, con il patrocinio della Regione, l’iniziativa è un esempio concreto di sport inclusivo, capace di unire territori, persone e valori. Un percorso che ha toccato quattro parchi naturali – Pollino, Sila, Serre e Aspromonte – e lanciato un messaggio chiaro: l’inclusione è possibile, se si abbattono le barriere, anche culturali.

Lo sport è uno strumento fondamentale per la partecipazione attiva, soprattutto per i più fragili. La Regione Calabria è impegnata in questa direzione con progetti come ‘La Calabria per i Giovani’, ‘University Sport Young Community’ e ‘SuperAbilities’, per promuovere benessere e pari opportunità attraverso la pratica sportiva.

Invito tutti a partecipare giovedì 12 giugno alle ore 18,15 in Piazza Italia a Reggio Calabria per accogliere Salvatore Cristiano con un abbraccio simbolico da parte di tutta la comunità calabrese”. Così Caterina Capponi, assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria.

