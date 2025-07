La Metrocity al Parco Archeologico di Sibari per ‘Vinitaly and the city’

Il Consigliere delegato Mantegna: “Un evento di grande richiamo per l’intero settore e sul quale, su input del sindaco Giuseppe Falcomatà, puntiamo per proseguire l’attività di ulteriore valorizzazione e conoscenza dei nostri vini in un contesto internazionale qual è il Vinitaly”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente, su invito della Regione Calabria, all’edizione 2025 del ‘Vinitaly and the city’, che si svolgerà al Parco archeologico di Sibari (CS) dal 18 al 20 luglio.

“Un evento di grande richiamo per l’intero settore e sul quale, su input del sindaco Giuseppe Falcomatà, puntiamo per proseguire l’attività di ulteriore valorizzazione e conoscenza dei nostri vini in un contesto internazionale qual è il Vinitaly”. Così il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, che sarà presente nei tre giorni della manifestazione in rappresentanza di Palazzo Alvaro.

Sabato 19 luglio, inoltre, in collaborazione con la Confederazione pasticcieri italiani (Conpait), la Città Metropolitana supporterà un evento unico nel suo genere, un incontro che riguarderà il connubio ‘vino e gelato, per l’estate calabrese’. Per l’occasione sarà presente anche il presidente nazionale di Conpait, Angelo Musolino. A Sibari durante il talk del 19 luglio, verrà presentata l’edizione 2025 di Scirubetta, il festival internazionale del gelato artigianale che ogni anno trasforma Reggio Calabria in una capitale del gusto.

L’evento, convintamente supportato da Palazzo Alvaro, su indicazione del sindaco Giuseppe Falcomatà, celebra la creatività dei maestri gelatieri. Quest’anno si arricchisce di una nuova sfida: abbinare il gelato ai migliori vini calabresi, creando esperienze sensoriali inedite.

Il talk sarà l’occasione per esplorare le radici millenarie della vitivinicoltura calabrese, già documentata nell’antica Sybaris, e per raccontare come il gelato artigianale possa dialogare con il vino, valorizzando entrambi. L’obiettivo è anche quello di arrivare pronti per la prossima presentazione della Carta dei dolci tipici reggini. All’evento, moderato da Giovanna Pizzi, sarà presente il presidente nazionale Angelo Musolino e degli amministratori della città metropolitana di Reggio Calabria, sarà uno dei momenti più attesi dell’evento calabrese. Oltre al presidente Conpait Angelo Musolino, anche i pasticceri Antonio Fragomeni, Davide Destefano, Fabio Taverna, Emanuele Scionti, Michelangelo Garruzzo, Andrea Serra Carmelo Caratozzolo e Luigi Bonfiglio.

I maestri gelatai si cimenteranno in una nuova sfida che presentano cosi: “Canonicamente, l’abbinamento tra gelato e vino è impossibile perché il freddo del gelato inibisce le papille gustative, i sensi e quindi la possibilità di percepire il gusto del vino. Ma, nell’ottica di una destrutturazione della comunicazione possiamo dire che si può fare e tentare, addirittura, abbinamenti che, scolasticamente, sarebbero inopportuni. Perché no, allora, pensare ad una riduzione, visto che siamo in Calabria, di un ottimo passito calabrese in abbinamento ai vari gusti di gelato? Una riduzione di greco di bianco con un gelato ai fichi per esempio o una riduzione del moscato di Saracena con un gelato al caffè”.

Comunicato Stampa