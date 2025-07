“I Tesori del Mediterraneo” tornano a incantare Reggio Calabria: quattro giorni di musica, spettacoli, mare e cultura

Con la conferenza stampa di oggi si alza ufficialmente il sipario sulla XX edizione de I Tesori del Mediterraneo, l’attesissimo appuntamento che da giovedì a domenica travolgerà Reggio Calabria con la sua carica di bellezza, cultura e passione. Si tratta di molto di più di una semplice manifestazione: un viaggio tra le eccellenze del Mediterraneo, un turbine di eventi in cui si intrecciano musica, spettacolo, comicità, sport, arte e turismo. Tornano i Salotti televisivi, la spettacolare Regata del Mediterraneo, gli Incontri Letterari, la Cittadella e il prestigioso Premio Letterario Apollo che quest’anno avrà un taglio nazionale.

A presentare il ricco programma Natalia Spanò, presidente di “Nuovi orizzonti”, associazione che organizza la kermesse con Paolo Catalano, il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, moderati dal giornalista e conduttore Carlo Arnese. La conferenza ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, forze dell’ordine e rappresentanti istituzionali, a testimonianza dell’importanza dell’evento che, anno dopo anno, ha saputo crescere e consolidarsi, assumendo una dimensione nazionale. Un successo riconosciuto anche oltre i confini italiani, grazie soprattutto alla sensazionale Regata del Mediterraneo, tra i momenti più attesi dell’intero programma e autentico volano turistico.

La competizione rappresenta il cuore pulsante della manifestazione: un evento spettacolare che vedrà sfidarsi sullo Stretto equipaggi di canottieri professionisti provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’isola di Malta. Le delegazioni e i numerosi team partecipanti contribuiscono ogni anno ad accendere i riflettori su Reggio Calabria, generando ricadute significative in termini di visibilità, presenze turistiche e promozione del territorio. Un’emozionante gara che mette assieme il mare e lo sport rafforzando il legame tra accoglienza e identità locale. Non mancheranno poi momenti di spettacolo d’alto livello, con la partecipazione di ospiti prestigiosi che animeranno le serate da giovedì a domenica, presentati dalla madrina dell’evento, Veronica Maya.

“Tanto impegno per i nostri Tesori: vent’anni di sacrifici, di passione e di coinvolgimento di tanti partner, istituzioni ed enti – ha dichiarato Natalia Spanò, ripercorrendo il lungo cammino della manifestazione -. Siamo certi che lo spettacolo di quest’anno sia all’altezza delle precedenti edizioni. Le novità non mancheranno: sarà un’edizione diversa, con alcune chicche, come una serata interamente dedicata ai giovani, a cui teniamo moltissimo, ma anche tanti ospiti, musica e spettacoli”.

“Siamo fieri di aver raggiunto questo importante traguardo e di aver contribuito, in questi vent’anni, a veicolare un’immagine positiva della nostra città – ha affermato Paolo Catalano -. Abbiamo trasmesso messaggi significativi dal punto di vista culturale, sportivo e turistico. Questo ci riempie di orgoglio, ci dà forza e motivazione per andare avanti. Organizzare eventi di questa portata non è semplice: richiede impegno, dedizione e sacrificio. Ma poi arriva il risultato, e tutta la stanchezza lascia spazio all’energia, alla soddisfazione. Dopo vent’anni possiamo dire che I Tesori del Mediterraneo è diventata una manifestazione radicata nel cuore della città, un appuntamento che identifica Reggio Calabria. Non a caso, ovunque si vada, quando si parla della Regata del Mediterraneo, c’è un legame immediato e forte con il nome della nostra città.”

“È l’anno della consapevolezza, della maturità, ma anche della resistenza – ha affermato il sindaco Falcomatà – siamo pienamente consapevoli che non è mai facile, anno dopo anno, cercare di confermarsi e confermare la qualità degli eventi proposti negli anni precedenti e, allo stesso tempo, cercare di offrire qualcosa in più alla città e ai turisti che assisteranno alle giornate. Non a caso, Natalia Spanò è stata insignita della benemerenza più importante della città. Per questi motivi, lo straordinario apporto e l’indotto che genera “Tesori del Mediterraneo” rendono questa manifestazione un evento storicizzato, sostenuto dalla Città Metropolitana e, in parte, dall’Amministrazione comunale, nella piena consapevolezza che si tratta di un’iniziativa portata avanti in maniera disinteressata, per puro spirito di amore e passione.

È importante che ciò venga sottolineato, perché il dono che le associazioni fanno del loro tempo libero per la realizzazione di un prodotto di elevata qualità culturale è qualcosa che non va mai banalizzata”. “Una manifestazione che ormai fa parte del nostro contesto cittadino – ha poi proseguito Versace – che nasce sullo Stretto e che, per vent’anni, ha dimostrato il valore del lavoro delle tante professionalità che ci sono dietro. È diventata un simbolo della città, e va ricordato che un evento del genere, senza professionalità, caparbietà e senso di appartenenza al territorio ma soprattutto senza la volontà di creare sinergia con tutte le istituzioni, non sarebbe mai potuto nascere né mantenere standard così elevati. Lo ha dimostrato la presidente Natalia Spanò, insieme a tutti i partner che è riuscita a coinvolgere per portare questa manifestazione oltre i confini di Reggio e della Calabria, ed è per noi motivo di orgoglio”.

comunicato stampa