Incidente mortale sulla SS106 nei pressi di Bova Marina. Auto travolge pedone

Drammatico incidente ieri, nel tardo pomeriggio circa le 18.30, sulla SS 106 ionica poco prima dello svincolo d’ingresso a Bova Marina. Un pedone è stato travolto da una Lancia Y. Pare che fosse uscito da un esercizio commerciale della zona che e stesse attrvaersando la carreggiata della SS. Dopol’impatto, la conducente della vettura si è fermata a prestare soccorso al malcapitato ma per lui nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Quell’dell’incidente pare sia uno dei tanti tratti di strada dove l’illuminazione non funziona al meglio, rendendo la SS106, ancor più periocolosa. La vittima era un ex consigliere comunale.

FMP