Cumulo di rifiuti posizionati a schiera per bloccare la viabilità. È questa l’azione di protesta messa in atto dagli abitanti di Via Piave (zona Reggio Calabria Nord), esasperati dalla criticità in cui versa il servizio della raccolta rifiuti. “Ci hanno portati all’estremo della sopportazione” – commenta un cittadino. Evidentemente, l’unico modo per attirare l’attenzione degli organi competenti. Sul posto sono, infatti, giunti i vigili urbani e le forze dell’ordine.