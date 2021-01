Governo. Ronzulli (FI): No a Maggioranza che ha già fallito

(DIRE) Roma, 31 Gen. – “La linea di Forza Italia è chiara e il Presidente Berlusconi la rappresenta con la lungimiranza di sempre: all’Italia serve un governo forte e credibile, un governo ‘dei migliori’. La sinistra ancora oggi si dice contraria: se PD e M5s dovessero farlo fallire ancor prima di nascere, non resterebbe che restituire la parola agli elettori: il virus non sospende la democrazia. In questa fase, in cui la maggioranza, o quel che ne resta, è arroccata su sè stessa, la strumentale rincorsa ai nomi, come per esempio quello del presidente Mario Draghi, è dannosa: una personalità universalmente stimata e riconosciuta come una risorsa di altissimo profilo non deve essere tirata per la giacchetta da singoli partiti. Nessuno può e deve pensare di sostituirsi al presidente della Repubblica. Di sicuro Forza Italia e il Centrodestra diranno no, e sempre no, alla riedizione del Governo uscente, la riproposizione di una Maggioranza che ha già fallito”. Così la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. (Com/Anb/ Dire) 15:24 31-01-21