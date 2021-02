Un’immagine sacra nascondeva la cassaforte dove era custodita la cocaina: 37enne arrestato dalla Polizia di Stato a Tor Bella Monaca a Roma

Negli ultimi giorni altri 14 arresti per spaccio tra Roma, Civitavecchia e Velletri

Voleva fare il “salto di qualità” il 37enne arrestato dalla Polizia di Stato a Tor Bella Monaca; il tentativo di diventare grossista non è sfuggito agli investigatori del Distretto Casilino che, con un escamotage, hanno fatto irruzione nell’appartamento diventato base di spaccio. Sequestrati più di 200 grammi di cocaina, 180 grammi di hashish e quasi 3 mila euro in contanti; buona parte dello stupefacente era custodito in una cassaforte a muro celata dietro un quadro con un’immagine sacra ricamata ad uncinetto.

Gli stessi investigatori, sempre nel popoloso quartiere di Tor Bella Monaca, hanno arrestato 3 ragazzi di origine marocchina che vendevano cocaina dal loro appartamento; quando i poliziotti hanno fatto il blitz i sospettati hanno opposto resistenza – 2 agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso – e tentato di far sparire alcuni grammi di cocaina.

Nella settimana che si è appena conclusa, nel territorio della provincia di Roma, nei quartieri di Aurelio, Primavalle, Prenestino, nelle vie limitrofe alla stazione Termini, ad Ostia e nei comuni di Civitavecchia e Velletri sono stati arrestati 11 pusher; a Ponte Milvio invece, indagato in stato di libertà un ragazzo che aveva in casa più di 100 “canne” già pronte.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/23616033a18ba038a781824888