Covid. Nel foggiano paese a zero contagi, è Bovino

Nunno (sindaco): “Attenzione, virus continua a circolare”

(DIRE) Bari, 25 Feb. – A Bovino, paese in provincia di Foggia, non ci sono piu’ casi di contagio da corinavirus. Ad annunciarlo via social e’ il sindaco Vincenzo Nunno. “A distanza di un mese e mezzo Bovino torna a essere nuovamente covid-free – scrive in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune -. Una notizia bellissima, che ancora una volta ci riempie di speranza, ma che non deve trarci in inganno. Il virus continua a circolare e la situazione contagi potrebbe cambiare da un giorno all’altro come gia’ successo in precedenza”. Nel prossimo week end in paese saranno distribuite nuovamente le mascherine mentre dal primo marzo sara’ allestita la postazione drive through in cui sara’ possibile eseguire i tamponi rapidi su base volontaria. (Adp/Dire) 10:15 25-02-21