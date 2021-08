RdC. Lollobrigida (FdI): Non basta cambiarlo, va abolito

(DIRE) Roma, 25 Agosto – “Oltre 100 persone denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza e 300mila euro ottenuti senza averne diritto. I furbetti del RdC, in larghissima maggioranza rumeni, viaggiavano su auto di grossa cilindrata, non avevano la residenza in Italia da dieci anni o non avevano mai vissuto nella nostra Nazione. L’ennesima operazione che mostra tutte le lacune di questa misura che non crea lavoro e, troppo spesso, finisce nelle tasche sbagliate. Non basta più dichiararsi contrari a questo provvedimento o affermare di volerlo cambiare. Da tempo FdI denuncia che non è più accettabile leggere simili fatti di cronaca o sentire dagli imprenditori che in troppi preferiscono non lavorare per continuare a percepire l’assegno. Il RdC va immediatamente abolito”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com/Uct/ Dire) 17:58 25-08-21