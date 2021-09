(DIRE) ROMA, 17 SET. – “Una mia sconfitta il green pass? A me interessa il bene del paese, stiamo ottenendo tamponi gratis per chi è in difficoltà e tamponi calmierati per gli altri. La salute non è un tema sul cui mettere bandiere politiche”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio 24. (Vid/ Dire) 09:14 17-09-21