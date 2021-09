Covid. Meloni: Studio certifica efficacia terapie domiciliari

(DIRE) Roma, 17 Set. – “La fondazione Hume certifica, in uno studio del ricercatore Mario Menichella, che le terapie domiciliari abbattono drasticamente la mortalità e l’ospedalizzazione da Covid19. Sempre più medici di base hanno iniziato a curare pazienti positivi al virus con risultati stupefacenti. Da 18 mesi, chiedono al Ministro Speranza di studiare e validare i protocolli per curare la malattia nella fase precoce, superando l’ormai tristemente nota ricetta della “tachipirina e vigile attesa”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, postando un articolo de La Verità sullo studio del ricercatore Mario Menichella. “Il ministro della Salute- aggiunge- ha sempre fatto orecchie da mercante, chiudendo gli occhi di fronte alle evidenze cliniche messe sulla sua scrivania dai medici. Tutto ciò è letteralmente inaudito: mi domando come faccia a dormire sereno la notte. La strategia di questo governo è combattere il Covid o continuare a calpestare le libertà e i diritti dei cittadini come nessun altro Stato occidentale si è sognato di fare?”. (Anb/ Dire) 11:49 17-09-21