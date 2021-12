Genova. I poliziotti li fermano all’uscita del casello e li trovano con 190 gr di eroina. Arrestati

Mercoledì scorso, ore 19.40, casello autostradale di Genova Aeroporto

I poliziotti del Commissariato Cornigliano, lo scorso Mercoledì, hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio due italiani di 43 e 48 anni, entrambi pluripregiudicati per reati inerenti il traffico di droga. I due sono stati fermati mentre transitavano a bordo di un’utilitaria in uscita dal casello autostradale di Ge- Aeroporto. Gli operatori quando si sono avvicinati alla vettura hanno subito riconosciuto i volti dei due pregiudicati che, mostrandosi molto agitati, hanno cercato di occultare un involucro trasparente adagiato sulle gambe del passeggero. Il gesto non è sfuggito ai poliziotti che hanno immediatamente prelevato l’oggetto al cui interno era contenuta eroina per un peso di 190 grammi.Entrambi gli arrestati sono stati associati presso il carcere di Marassi a disposizione dell’A.G.