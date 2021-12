Roma. Topi d’appartamento rubano gioielli e denaro

Comando Provinciale di Roma – Roma , 26/12/2021 13:25

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due giovani romani, con l’accusa di furto in abitazione. La sera del 23 Dicembre, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti ed hanno sorpreso due giovani a bordo di una autovettura che tentavano di nascondersi al fine di eludere il controllo.

Fermati e perquisiti, i due giovani sono stati trovati in possesso di gioielli in oro e 1.000 euro in contanti risultati rubati qualche istante prima da una abitazione poco distante. I Carabinieri hanno accertato che i due dopo essere entrati in casa hanno forzato una cassaforte portando via contanti e preziosi, poi recuperati e riconsegnati alla proprietaria.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/topi-d’appartamento-rubano-gioielli-e-denaro