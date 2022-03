California, uccide i tre figli e si suicida dentro una chiesa

A Sacramento in California, un padre ha ucciso i suoi tre figli minorenni. L’uomo ha poi ucciso anche una quarta persona per poi suicidarsi in un edificio religioso.

Il sergente della polizia di Sacramento, Rod Grassmann, ha affermato che: “Abbiamo ricevuto una telefonata per una sparatoria in chiesa“. Lo stesso Sergente continua dicendo che: “Abbiamo scoperto un uomo adulto che ha aperto il fuoco e ucciso i suoi tre figli, di età inferiore ai 15 anni” aggiungendo che al momento sembra che sia un caso di violenza domestica.

Al momento il dipartimento dello sceriffo in California non è stato in grado di fornire ulteriori informazioni sul perché sia l’assassino e le vittime si trovassero all’interno di una chiesa Cristiana.

FL