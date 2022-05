DL aiuti. Gelmini: Governo riconosce centralità regioni ed enti locali

(DIRE) Roma, 11 Mag. – “Siamo intervenuti anche per sostenere enti locali e Regioni. Per quanto riguarda le Regioni abbiamo incrementato il livello del finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale di 200 milioni di euro e per garantire la continuità dei servizi erogati i contributi in favore degli enti locali già stanziati con il decreto 17 di quest’anno sono stati integrati con ulteriori 200 milioni di euro”.

Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo al Consiglio nazionale di Ali, in corso a Roma. “Altri 240 milioni sono invece stati destinati per il triennio alle province e alle città metropolitane per compensare il minor gettito dell’imposta provinciale di trascrizione. A protezione degli investimenti del Pnrr nelle più grandi città – quelle con popolazione superiore ai 600mila abitanti, quindi parliamo di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo – abbiamo istituito un fondo che, di qui al 2025, mette a disposizione di queste realtà altri 500 milioni di euro”, conclude. (Sor/ Dire) 13:26 11-05-22