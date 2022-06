Israele: voto verso lo scioglimento della Knesset

La legge, proposta dal Governo, per sciogliere la Knesset e andare a nuove elezioni, ha passato il “primo step”. L’aula l’ha approvata in via preliminare, con 110 voti a favore su 120. Per ora il tutto passa in commissione, ci dovranno essere altre approvazioni.

Il Governo di Naftali Bennett e Yair Lapid, spera di avere il via definito per i primi giorni della prossima settimana. In seguito Yair Lapid diventerà, in nome dell’alternanza con Bennett, Premier Ad Interim, ma le urne potrebbero essere aperte solo ad Ottobre 2022 o i primi di Novembre, si dovrà aspettare ancora. (Fonte: Ansa.it).

AO