Migranti. Sallemi (FdI): a Cutro vince la linea della fermezza

(DIRE) Roma, 9 Mar. – “Stop allo schiavismo del terzo millennio, pene più severe per gli scafisti, ripristino del decreto flussi che apre la strada a chi vuole venire in Italia per lavorare, integrarsi e non per delinquere.

A Cutro vince la linea della fermezza e la consapevolezza del governo Meloni di agire senza sconti contro i mercanti di esseri umani, veri criminali che lucrano sulle spalle di disperati.

Con il Consiglio dei Ministri di oggi l'esecutivo dà una risposta netta e convincente alle sterili polemiche delle opposizioni, capaci soltanto di rendersi protagoniste di inutili polemiche e strumentalizzare le tragedie migratorie del Mediterraneo". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Salvatore Sallemi.