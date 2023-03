Covid. Foti (FdI): Fare chiarezza vittime e personale sanitario

(DIRE) Roma, 9 Mar. – “Fratelli d’Italia è firmataria della proposta di legge di una commissione di inchiesta parlamentare sulla vicenda del Covid: non per sostituirsi alla magistratura o entrare a gamba tesa sul lavoro dei giudici, ma per cercare di mettere in fila tutto ciò che non ha funzionato. So quello che è successo a Piacenza dove vivo e dove abbiamo perso tante persone, familiari e amici.

Il personale sanitario e parasanitario ha fatto l’impossibile per salvare vite umane e anche per loro dobbiamo fare chiarezza e capire perché, come spesso accade in Italia, si declinano piani, si prendono impegni e poi quando devono funzionare non funzionano”. Lo ha dichiarato al Tg4 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Vid/ Dire) 19:47 09-03-23