Comunali. Ronzulli (FI): Piccoli comuni patrimonio del Paese

(DIRE) Roma, 30 Apr. – “Troppo spesso si pone attenzione solo alle elezioni amministrative che coinvolgono milioni di cittadini e riguardano comuni importanti. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il nostro Paese è composto per la maggior parte da municipi di piccole dimensioni, ben sotto i 15mila abitanti. Sono loro che rappresentano la spina dorsale del nostro territorio e che compongono la fetta più numerosa degli oltre 8mila comuni italiani”.

Così la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, per un appuntamento elettorale in vista delle prossime amministrative. “Sono queste realtà- ha proseguito- a valorizzare il nostro Paese.

E se anche in alcuni casi non c’è una lista di Forza Italia, sono comunque in campo persone del nostro partito che lavorano e si impegnano per il bene delle comunità. Le nostre idee, le idee del presidente Berlusconi, camminano sulle gambe di queste persone e arrivano ovunque”. (Anb/ Dire) 16:29 30-04-23