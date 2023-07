Melito Porto Salvo (RC). Serrati i controlli negli ultimi giorni: diverse denunce

I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, nei giorni scorsi, hanno svolto controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere con particolare attenzione al controllo della circolazione stradale. Tre le persone denunciate per reati in materia ambientale, furto aggravato e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, a Bova Marina, i Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, un 43enne originario di Melito di Porto Salvo, fermato a bordo di un autocarro mentre stava trasportando calcinacci provenienti da lavori di demolizione e costruzione di edifici nonché parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, privo delle previste autorizzazioni, del formulario gestione rifiuti e dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali.

A Melito di Porto Salvo, invece, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 42enne per furto aggravato, fermato dopo aver sottratto generi alimentari da un supermercato di quel Centro e un 37enne, sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare l’uomo, a seguito di incidente stradale autonomo, è stato sottoposto al test tossicologico risultando “positivo” ai cannabinoidi.

Infine, in materia di illeciti amministrativi, un 63enne e una 46enne sono stati segnalati alla locale Prefettura, in quanto trovati in possesso di marijuana dopo essere stati sottoposti a perquisizione.

Continua l’azione incisiva dell’Arma dei Carabinieri volta al contrasto delle varie manifestazioni di illegalità. I servizi, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria attraverso pattuglie, controlli e accertamenti su strada, sostengono tale azione finalizzata a garantire alla cittadinanza migliori condizioni di sicurezza.

comunicato stampa Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria