Baby gang, Potenti (Lega): Grave aggressione a Marina di Cecina, chiesta più sicurezza

“Mentre le immagini che arrivano dalla Francia ci lasciano sotto shock obbligando ad interrogarsi sull’efficacia di quel modello di integrazione, non possiamo ignorare che il fenomeno delle baby gang sta cominciando a manifestarsi anche in Italia. Purtroppo un esempio lo abbiamo da Marina di Cecina dove Sabato sera un gruppo di minorenni ha subìto un’aggressione in pineta per mano di alcuni coetanei armati di coltelli e manganelli. A quanto si legge anche negli sfoghi dei cittadini sui social non si tratterebbe di un episodio isolato ma sarebbe già accaduto ad altri nella stessa area.

Esprimendo solidarietà alle vittime e ringraziando in anticipo le Forze dell’Ordine che in tempi rapidi, sono certo, sapranno identificare gli autori del reato, ho preso l’iniziativa di presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere un rafforzamento del presidio di sicurezza a Marina di Cecina in occasione della stagione estiva.

Questa località è storicamente meta di un turismo familiare che va preservato intervenendo tempestivamente per sradicare fenomeni criminali come le baby gang”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.