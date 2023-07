Italia-Lettonia. Meloni: a Riga dopo 25 anni, perfetta sintonia su Ucraina

Attenti e lucidi in tema di sicurezza

(DIRE) Roma, 10 Lug. – “Erano 25 anni che un presidente del Consiglio italiano non veniva a Riga, e sono molto contenta di aver sanato questa lacuna. A mia volta invitando il primo ministro Karins in Italia”. Così Giorgia Meloni, in conferenza stampa nella capitale lettone, al termine dell’incontro con il suo omologo Arturs Krisjanis Karins. Meloni ha poi riferito delle “molte tematiche in comune” su cui i due paesi concordano, a partire dall’ Ucraina, dove hanno “posizioni identiche.

Sosteniamo l’Ucraina a 360 gradi”, ha detto Meloni. Aggiungendo: “Lavoriamo anche perché la Ue possa investire sulla propria sicurezza. Dopo sarò alla base militare di Camp Adazi dove 270 militari italiani lavorano nell’ambito della missione NATO Enhanced Forward Presence, e questo dimostra non solo l’attenzione che l’Italia riconosce ai nostri alleati di frontiera ma anche quanto riteniamo che in tema di difesa e di sicurezza si debba essere particolarmente attenti e lucidi”. (Tec/ Dire) 18:06 10-07-23