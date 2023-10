Autoarticolato si ribalta in prossimità del casello di Verona Sud. Traffico in tilt

Poco dopo le 8 due squadre di Vigili del Fuoco di Verona sono intervenute in via Flavio Gioia, nei pressi del casello autostradale Verona Sud, dove un autoarticolato carico di patate si è rovesciato rimanendo in bilico sul guardrail e sporgendo pericolosamente sulla viabilità sottostante.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarre il conducente rimasto incastrati nella cabina di guida dopo aver tagliato il parabrezza. L’uomo è stato poi condotto in via precauzionale all’ospedale di Verona dal personale del Suem 118.

L’incidente ha provocato inevitabili disagi alla viabilità, con Polizia Stradale e Polizia locale impegnate a gestire il traffico. In corso le operazioni per il recupero del mezzo e del carico.