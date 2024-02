Riforme. Casellati: su norma anti-ribaltone sintesi chiara

“Niente più spazio per ribaltoni e giochi di palazzo”

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “C’è grande soddisfazione per aver trovato una sintesi chiara che potesse mettere tutti d’accordo, in particolare sulla norma anti-ribaltone, riscritta in maniera tale da normare i casi di dimissioni del premier eletto con possibile scioglimento delle Camere ed evitare uno squilibrio di potere con l’eventuale premier subentrante.

Non ci sarà più spazio per giochi di palazzo e ribaltoni. Agli italiani garantiremo la certezza del voto”. Cosi’ una in una nota la ministra alle Riforme Elisabetta Casellati che depositerà in Senato a nome del governo gli emendamenti al suo ddl sul premierato. (Mar/ Dire) 18:44 05-02-24