“Che emozione! A soli due mesi dal record stabilito nella precedente sfida di “Ora No Limits”, il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha compiuto una nuova e straordinaria impresa! Grazie a tenacia, forza fisica, determinazione, volontà, Gianfranco ha stabilito in questa “2 Ore NoLimits” il record di 11 Km e 680 metri percorsi. Per me Gianfranco è un amico, vero e personale, ma ancora una volta ha dimostrato che la disabilità non è un handicap o un limite, ma un ostacolo che, per quanto grave e importante sia, si può superare. Ma questo suo risultato va oltre la prestazione sportiva: rappresenta un potente messaggio di speranza, inclusione e determinazione. Del resto, lo spirito che anima l’intera iniziativa è lo stesso con cui è nato, e si è affermato, nel tempo, il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa GSPD: non lasciare mai indietro nessuno! Grazie Gianfranco, sei esempio e fonte di ispirazione per tutti noi. I miei complimenti e quelli della grande famiglia della Difesa“.

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel congratularsi con il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia che oggi si è cimentato nella “Due Ore No Limits” in Val di Fiemme, presso il Lago di Tesero, stabilendo un nuovo primato mondiale nella specialità di sci di fondo.

All’evento ha presenziato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti. Ad accompagnarlo in questa nuova sfida, gli atleti della Nazionale Italiana paralimpica di sci nordico. La prova di oggi si è svolta su parte del circuito che verrà utilizzato per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo scorso 6 dicembre, ad Armentarola, il Ten. Col. Paglia percorrendo 7km 620mt aveva superato il suo record nell’Ora No Limits.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/due-ore-no-limits-record-del-tenente-colonnello-paglia/64085.html