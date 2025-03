Carnevale. Domani a Reggia Caserta gran ballo ispirato a Corte Borbone

(DIRE) Napoli, 28 feb. – Sabato primo marzo, con inizio alle 16, alla Reggia di Caserta ci sarà il Gran Ballo di Carnevale. L’associazione culturale Società di Danza Napoli e Caserta ripropone il Gran Ballo di Carnevale, ispirandosi agli intrattenimenti organizzati alla Corte dei Borbone per l’occasione.

I danzatori in abiti d’epoca ottocenteschi animeranno il Vestibolo superiore della Reggia di Caserta con musiche d’epoca come il primo valzer spagnolo di Eduard Strauss, la contraddanza Cinderella, i valzer Waltz Country Dance e Flammen e La Marcia della Pace, la contraddanza Sinfonia, la marcia Saracena op. 297, la quadriglia Lancieri e il Galop finale overture Guglielmo Tell su musica di Michael Halasz.

La partecipazione all'iniziativa è inclusa nel costo ordinario del biglietto/abbonamento al museo. Dalle 17, il titolo di accesso al sito ha un costo di cinque euro.