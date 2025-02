Giovani. Dalla musica a scuola fino all’Ariston, ma servono fondi

(DIRE) Bologna, 28 Feb. – Destinazione Teatro Ariston di Sanremo per 20 giovani di seconda e terza media dell’Istituto comprensivo Bazzano-Monteveglio (Bologna) che in quest’anno scolastico hanno aderito alla proposta della scuola di frequentare un corso di musica pomeridiano (ovviamente senza immaginare dove questo percorso li avrebbe portati a distanza di qualche mese). Il “Laboratorio di Band” è un’estensione dell’offerta formativa che viene svolta un pomeriggio a settimana ed è rivolta ai soli studenti dell’Istituto di Monteveglio. A inizio anno la scuola ha informato le famiglie presentando il progetto e in 20, tra ragazze e ragazzi, hanno scelto di partecipare.

Seguito dai professori Antonio Rimedio e Marco Soprana, il gruppo è composto da 17 strumenti e tre voci e da settembre a oggi si è dato appuntamento ogni venerdì pomeriggio per le prove.Ed è durante uno di questi incontri che è maturata la decisione di iscrivere il gruppo al Gef, Festival Mondiale della Creatività a Scuola, presentando una cover di ‘Human’, brano portato al successo dall’artista Rag’n’Bone Man ormai alcuni anni fa. La cover è piaciuta ed è arrivato l’invito per la finale della 26esima edizione Festival che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo dal 27 al 29 marzo. Una tre giorni in cui band e gruppi di ragazzi da tutto il mondo si alterneranno sul palco per esibirsi in canti, danze e brani di teatro.

Il sogno però ha un alto costo di trasferta: sono infatti necessari circa 10.000 euro per coprire viaggio, vitto e alloggio dell’intero gruppo. Ed ecco allora che si tenta di regalare un sogno, o meglio di trasformare il sogno in realtà. “Per consentire a questi ragazzi di vivere un’esperienza straordinaria e di scambio culturale unica; per portare Valsamoggia in un contesto così prestigioso e per tentare di alleviare l’investimento delle famiglie”, la scuola ha quindi pensato di rivolgersi a quanti vorranno aiutare, aprendo una raccolta sulla piattaforma dedicata alle scuole, ‘Idearium’, sperando di raccogliere quando basta per coprire le spese (o almeno una cifra che renda meno ingente l’investimento delle famiglie coinvolte). L’iniziativa è promossa dall’Istituto comprensivo in collaborazione con il Comitato genitori ed è patrocinata dal Comune di Valsamoggia. (Red/ Dire) 12:32 28-02-25