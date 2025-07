Bimba annega in piscina a Rende (Cs): Marziale “non c’è parola che possa dar voce al dolore”

“Al cospetto della morte improvvisa di una bambina di 8 anni, non c’è parola che possa dar voce all’intimo dolore di una comunità”: è quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, in relazione all’annegamento di una bambina, nella piscina di un parco acquatico a Rende.

“Ed oggi – continua il Garante – il dolore è della comunità calabrese tutta. Pensare ad una bambina, che passa dalla vivacità della vita alla morte in pochi minuti è realtà difficile da elaborare. Così come il pensiero va ai piccolini che con la coetanea stavano giocando”. “È ovvio che adesso l’autorità giudiziaria dovrà fare luce – conclude Marziale – ma ritengo doveroso ringraziare quanti hanno fatto il possibile per tenere in vita la bimba, ed alla famiglia giungano i miei sentimenti di vicinanza”.

comunicato stampa