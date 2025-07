Negoziati su Gaza riprendono in Qatar: spiragli per un accordo imminente

I negoziati indiretti per un cessate il fuoco a Gaza sono ripresi oggi a Doha, nel Qatar, in un clima di cauto ottimismo. La notizia, annunciata da una fonte palestinese vicina alla delegazione, riaccende le speranze per una tregua nel conflitto. L’attesa è alta anche per l’arrivo imminente dell’inviato speciale americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, la cui presenza sottolinea l’importanza e la delicatezza della fase negoziale.

Contemporaneamente, un alto funzionario politico israeliano, la cui identità non è stata rivelata, ha riferito ai giornalisti che tra l’80% e il 90% dell’accordo con Hamas è già stato definito. Nonostante questo notevole progresso, il funzionario ha avvertito che le discussioni potrebbero richiedere ancora qualche giorno per essere finalizzate, come riportato dai media regionali.

La ripresa dei colloqui in Qatar, facilitati dalla mediazione internazionale, rappresenta un momento cruciale per la Striscia di Gaza, provata da mesi di intense ostilità. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, sperando che questi negoziati possano finalmente portare a un cessate il fuoco duraturo e all’avvio di aiuti umanitari urgenti per la popolazione civile.