Bankitalia rivela rallentamento economico: PIL 2025 al +0,6% tra guerre e dazi

L’economia italiana, dopo un promettente avvio d’anno, si trova ora a fronteggiare un rallentamento che proietta ombre sulle prospettive di crescita future. Secondo l’ultimo Bollettino Economico di Bankitalia, pubblicato oggi, il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano è previsto in crescita di appena lo 0,6% nel 2025, una stima prudente che riflette un contesto internazionale sempre più precario. L’incertezza legata alle tensioni geopolitiche e alle dispute commerciali globali emerge come il principale fattore di freno.

Il report di Palazzo Koch evidenzia come il primo trimestre del 2025 abbia registrato una crescita del PIL dello 0,3% rispetto al periodo precedente. Un risultato trainato principalmente dall’aumento dei consumi delle famiglie e degli investimenti delle imprese, con un contributo minore ma significativo derivante dalla domanda proveniente dagli Stati Uniti.

Tuttavia, l’ottimismo iniziale sembra essersi attenuato. “Sono emersi segnali positivi per l’attività manifatturiera, che rimane tuttavia esposta all’instabilità del contesto internazionale,” si legge nel Bollettino. Questa vulnerabilità si è concretizzata nel secondo trimestre, durante il quale gli analisti di Bankitalia hanno rilevato un rallentamento dell’attività produttiva.

Le proiezioni per il futuro non mostrano un’inversione di tendenza marcata. Se per il 2025 si stima un modesto +0,6%, la media del biennio successivo (2026-2027) prevede una crescita di circa lo 0,8%. Questi numeri, pur indicando una fase di espansione, sono ben lontani da un dinamismo robusto e riflettono la fragilità di un’economia profondamente interconnessa con le dinamiche globali.

L’elemento di maggiore preoccupazione, sottolineato con forza dagli esperti di Bankitalia, è la “significativa incertezza riconducibile in particolare all’evoluzione delle tensioni geopolitiche e commerciali”. Le guerre in corso, come il conflitto in Ucraina, e le crescenti frizioni sui dazi tra le maggiori economie mondiali, minacciano le catene di approvvigionamento, aumentano i costi delle materie prime e riducono la fiducia degli operatori economici, frenando sia gli investimenti che i consumi.

In questo scenario, la politica economica italiana si trova di fronte a una sfida complessa: come stimolare la crescita interna in un contesto di forte instabilità esterna? Le prossime mosse del governo e la capacità dell’Europa di trovare soluzioni comuni alle crisi internazionali saranno cruciali per determinare se l’Italia riuscirà a superare le attuali difficoltà e a imboccare un percorso di crescita più sostenuto.