Nobel per la Pace Narges Mohammadi minacciata di morte da Teheran

Narges Mohammadi, l’attivista iraniana per i diritti umani e vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023, ha ricevuto gravi minacce di morte da parte del regime di Teheran. La notizia è stata diffusa oggi dal Comitato norvegese per il Nobel, il cui presidente, Jorgen Watne Frydnes, ha rivelato di aver ricevuto una “telefonata urgente” direttamente dalla stessa Mohammadi.

“Il messaggio è chiaro, secondo le sue stesse parole: è stata minacciata direttamente e indirettamente di eliminazione fisica da agenti del regime se non cesserà di sostenere la democrazia e i diritti umani”, ha dichiarato Frydnes, evidenziando la gravità della situazione che la Premio Nobel sta affrontando. Il Comitato, che le ha conferito il prestigioso riconoscimento per il suo coraggioso impegno, ha espresso profonda preoccupazione.

La vita di Narges Mohammadi è stata segnata da un decennio di detenzione e persecuzioni. Ha trascorso oltre dieci anni in prigione, scontando condanne per un totale di più di tredici anni a causa di accuse infondate come “attività di propaganda contro lo Stato” e “collusione contro la sicurezza dello Stato”. Attualmente, Mohammadi si trova in libertà condizionata dal dicembre 2024, dopo aver affrontato un intervento chirurgico. La sua storia è emblematica della repressione subita dagli attivisti per i diritti umani in Iran.

Il Comitato norvegese per il Nobel ha lanciato un forte appello alle autorità iraniane. “Siamo profondamente preoccupati per le minacce contro Narges Mohammadi e, più in generale, contro tutti i cittadini iraniani con una voce critica”, ha affermato Frydnes. “Invitiamo le autorità a salvaguardare non solo le loro vite, ma anche la loro libertà di espressione”. Un monito chiaro affinché Teheran rispetti i diritti fondamentali dei propri cittadini.

Le minacce giungono dopo un periodo di crescente tensione. A fine giugno, Mohammadi, insieme a circa venti altri noti attivisti iraniani per i diritti civili e umani – tra cui le Premi Nobel Shirin Ebadi e i registi Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof – aveva firmato una dichiarazione congiunta.

In quel documento, gli attivisti condannavano l’intensificazione della repressione governativa seguita ai dodici giorni di conflitto con Israele, esigendo la fine immediata delle esecuzioni e il rilascio incondizionato di tutti i prigionieri politici e ideologici. La dichiarazione sottolineava inoltre come, anziché la popolazione, fossero stati “gli strati della struttura di potere in Iran” a essere infiltrati dai servizi segreti stranieri, smentendo le accuse di spionaggio rivolte a cittadini comuni.