Messina. Simula “per scherzo” una sparatoria ai caselli autostradali. Individuato e denunciato

Doveva trattarsi di uno “scherzo” di Carnevale ma la bravata compiuta non è sfuggita ai poliziotti delle Volanti e quelli del Distaccamento di Polizia Stradale che, in pochissimo tempo, lo hanno individuato e denunciato in stato di libertà per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. L’uomo, alla guida della sua auto, lungo l’autostrada A 20, nei pressi dello svincolo di S. Agata Militello, ha tirato fuori dal finestrino una pistola e simulato l’esplosione di due colpi, allarmando gli altri utenti della strada che immediatamente hanno segnalato l’accaduto alla sala operativa. Dopo averlo raggiunto e bloccato, i poliziotti hanno appurato che si trattava di un’arma giocattolo, opportunamente sequestrata.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Messina/articolo/11845e54f16ec711c148627755