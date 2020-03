Coronavirus. F1, GP d’Australia verso la cancellazione

(DIRE) Roma, 12 Mar. – Nulla di fatto. Manca solo l’ufficialita’, ma il coronavirus mette ko pure la F1 e costringe la Fia, la Federazione internazionale dell’automobile, a cancellare il Gp d’Australia che avrebbe dovuto inaugurare la stagione. Complice la positivita’ di un membro del team della McLaren e la disponibilita’ dei piloti a non scendere in pista, a partire dal ferrarista Sebastian Vettel, nella notte australiana e’ stato deciso di cancellare la gara. A forte rischio anche le gare piu’ prossime, ovvero le tappe in Bahrain (nel fine settimana 20-22 marzo) ed in Vietnam (3-5 aprile). Ufficialmente e’ gia’ stata cancellata la gara cinese del 17-19 aprile, sempre per il coronavirus. L’ultimo precedente di una gara annullata risale al 2011, quando il GP del Bahrain salto’ a causa delle rivolte in Medio Oriente, nella ‘Primavera Araba’. (Gas/ Dire)