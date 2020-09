Chiusura del Festiva della Statistica e della Demografia. Mario Conte: “Treviso sia la città della Statistica”

Sul palco alla Loggia dei Cavalieri si è celebrata la chiusura della sesta edizione del Festival della Statistica e della Demografia con il sindaco Mario Conte, il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo e il prof. Eugenio Brentari coordinatore del Festival. Sono stati proposti 40 appuntamenti con 120 relatori, e numerose attività ludiche e culturali. Brentari ha annunciato le date della prossima edizione: il 17, 18 e 19 settembre dell’anno prossimo. Questa è stata una edizione riuscita, anche se in gran parte sviluppata online, ma tutto quanto proposto è conservato e disponibile sul sito web del festival. Per il presidente Blangiardo Treviso è anche un punto di partenza per altre realtà. A lui il compito di proclamare il vincitore del torneo di ‘Tennis della Statistica’: Giacomo Ferraro ha vinto la coppa battendo il suo rivale finalista con 143 domande di cui 100 esatte.

Il sindaco Mario Conte ha offerto al Festival il grande abbraccio della città proclamando “Treviso è e sarà la casa del Festival della Statistica” e assicurando sostegno ancora maggiore. Il gran finale è stato dedicato ai giovani volontari che hanno reso possibile lo svolgersi delle attività in città. Numerosi gli studenti del Riccati.