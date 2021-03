Israele, destra radicale determinate

09.00 Da ieri notte si prosegue con la conta dei voti in Israele per l’elezione del nuovo premier che governerà il Paese. Sino al momento è confermata la vittoria dell’uscente Netanyahu, il Likud si conferma primo partito e si è arrivati a poco più dell’80% delle schede scrutinate. L’affluenza finale in Israele è stata del 67,2%, la più bassa dal 2013, dai dati che sono già stati analizzati dagli esperti sembra proprio che il nuovo governo sarà formato con l’appoggio fondamentale della destra radicale locale, il partito Yamina di Naftali Bennett, per capirsi.

